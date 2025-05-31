Многодетная семья из Ингушетии получила микроавтобус по поручению Путина

Им также были вручены ключи от новой квартиры в НазраниПосле того, как президент России Владимир Путин дал поручение первому вице-премьеру Денису Мантурову, многодетная семья Боголовых из Ингушетии получила 16-местный автобус Sollers Atlant.
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