Сын пассажира сошедшего с путей поезда под Брянском рассказал, как искал его

Сын одного из пассажиров поезда, который сошел с рельсов после обрушения моста в Брянской области, поделился с журналистами подробностями своих попыток выяснить судьбу 40-летнего отца, который ехал в восьмомСын одного из пассажиров поезда, который сошел с рельсов после обрушения моста в Брянской области, поделился с журналистами подробностями своих попыток выяснить судьбу 40-летнего отца, который ехал в восьмом вагоне состава в Москву.