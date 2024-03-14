ФСБ предотвратила массовое отравление воинов ZOV. В Петербурге накрыта ячейка террористов из РДК*

Диверсанты намеревались отравить высокотоксичным веществом продукты для военных в зоне спецоперации.В Петербурге выявлена законспирированная ячейка террористической организации "Русский добровольческий корпус*".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии