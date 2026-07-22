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Царьград

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Минобороны РФ уничтожило 242 украинских дрона в ночь на 22 июля

Минобороны РФ уничтожило 242 украинских дрона в ночь на 22 июля

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 242 украинских беспилотников за ночь с 21 на 22 июля. Дроны были сбиты в регионах России, включая Белгородскую, Брянскую области, а также над Черным и Азовским морями.

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