Госдума рассмотрит инициативы об уравнивании прав родных бойцов СВО

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. Инициативы, направленные на уравнивание статусов, льгот и гарантий для всех участников спецоперации, в том числе прав их родственников, внесут в Госдуму в первые дни весенней сессии палаты, которая начнется 9 января 2024 года.