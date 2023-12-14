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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Госдума рассмотрит инициативы об уравнивании прав родных бойцов СВО

Госдума рассмотрит инициативы об уравнивании прав родных бойцов СВО

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. Инициативы, направленные на уравнивание статусов, льгот и гарантий для всех участников спецоперации, в том числе прав их родственников, внесут в Госдуму в первые дни весенней сессии палаты, которая начнется 9 января 2024 года.

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