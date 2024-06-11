О том, как украинцы п...ли Украину

Олег Орлов

Настоящая Украина- не злая мачеха... Помните сказку- Город мастеров... Оттого, что власть в этом городе захватили иноземные, инопозменные захватчики, он не перестал быть городом мастеров... Так и Украина, оттого что власть в ней, не то что слаба как при Януковиче, а идет вопреки заветам предков- не русских, а украинцев, таких как Богдан Хмельницкий... Тем, кто вместе с нами строил общее, как нам казалось счастливое будущее, и переживал вместе с нами и беды обрушившиеся на нас , ... Вместе с нами следили за друзьями Торопунткой со Штепселем и на эстраде и в жизни... Кто нас разобщает, ??? Думаю мы разберемся вместе ещё... Фашисты??? Или мы сами стали такими равнодушными к происходящему... И даже детские сказки, которые мы вместе смотрели... Ничему нас не научили...