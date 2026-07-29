Плавучая платформа против дронов: в немецкой прессе оценили «Плот-47» По заказу администрации Ленинградской области российскими инженерами была разработана экспериментал.
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Плавучая платформа против дронов: в немецкой прессе оценили «Плот-47» По заказу администрации Ленинградской области российскими инженерами была разработана экспериментал.
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