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Журнал «Профиль»

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Альфа-Банк стал акционером "Медси"

Альфа-Банк стал акционером "Медси"

Банк объявил 13 октября 2026 года о покупке 4,85% сети клиник у АФК "Система". Стоимость сделки не раскрывается, но источники оценивают ее в 3,5–5,5 млрд руб.

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