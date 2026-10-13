Альфа-Банк стал акционером "Медси"

Банк объявил 13 октября 2026 года о покупке 4,85% сети клиник у АФК "Система". Стоимость сделки не раскрывается, но источники оценивают ее в 3,5–5,5 млрд руб.
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