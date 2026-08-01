Оман: Представители Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщили о взрыве в непосредственной близости от танкера, следовавшего примерно в 21 морской миле (38,8 км) к северо-востоку от Хасаба, провинция Мусандам, 31 июля.
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