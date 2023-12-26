Игорная индустрия России представила итоги работы за 2023 год

В конце декабря в «Казино Сочи» прошла ежегодная пресс-конференция Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма: АИРИС озвучила данные о посещаемости, о сумме налоговых отчислений игорных зон за текущий год и о росте неигровых доходов российских казино.