Эррера заплакал, говоря про «МЮ»: «Фанаты признали меня игроком года, но клуб не предложил контракт, как другим. Было больно»

Эррера заплакал, говоря про «МЮ»: «Фанаты признали меня игроком года, но клуб не предложил контракт, как другим. Было больно»

Андер Эррера заплакал, вспомнив решение «Манчестер Юнайтед» не продлевать с ним контракт. «Мне было сложно уходить, потому что за 5-6 месяцев до этого я думал, что мне предложат новое соглашение.

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