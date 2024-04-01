Сибиряк 1 апреля пошутил про бомбу в самолете

Мужчину сняли с рейса и передали полиции В Иркутске 1 апреля, когда во многих странах отмечается День дурака, один из пассажиров во время посадки на рейс заявил, что перевозит в багаже взрывное устройство, из-за чего на 3,5 часа задержали авиарейс, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "ИрАэро".