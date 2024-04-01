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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сибиряк 1 апреля пошутил про бомбу в самолете

Сибиряк 1 апреля пошутил про бомбу в самолете

Мужчину сняли с рейса и передали полиции В Иркутске 1 апреля, когда во многих странах отмечается День дурака, один из пассажиров во время посадки на рейс заявил, что перевозит в багаже взрывное устройство, из-за чего на 3,5 часа задержали авиарейс, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "ИрАэро".

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