Вот и отдыху конец: эти 4 упражнения помогут быстрее восстановиться после каникул

Парадоксально, но после десятидневных праздников наши «отдохнувшие» организмы требуют еще отдыха. Особенно если каникулы прошли весело и активно — в общении с семьей и друзьями, с танцами, бессонными ночами, обильной едой, катанием на лыжах и коньках.