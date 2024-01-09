Вот и отдыху конец: эти 4 упражнения помогут быстрее восстановиться после каникул

Парадоксально, но после десятидневных праздников наши «отдохнувшие» организмы требуют еще отдыха. Особенно если каникулы прошли весело и активно — в общении с семьей и друзьями, с танцами, бессонными ночами, обильной едой, катанием на лыжах и коньках.
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