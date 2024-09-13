Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Поляки напуганы формированием огромного украинского меньшинства

Поляки напуганы формированием огромного украинского меньшинства

Заявивший о готовности выслать на родину украинцев призывного возраста министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил не только свою позицию, но и мнение большой части европейского истеблишмента.

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