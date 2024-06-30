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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В новом ролике Concord показали около семи минут игрового процесса шутера Новый...

В новом ролике Concord показали около семи минут игрового процесса шутера Новый...

В новом ролике Concord показали около семи минут игрового процесса шутераНовый геймплейный ролик Concord, опубликованный Game Informer, включает в себя около семи минут игрового процесса шутера “пять на пять”, разрабатываемого Firewalk Studios эксклюзивно для PS5 и PC.

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