В новом ролике Concord показали около семи минут игрового процесса шутера Новый...

В новом ролике Concord показали около семи минут игрового процесса шутераНовый геймплейный ролик Concord, опубликованный Game Informer, включает в себя около семи минут игрового процесса шутера “пять на пять”, разрабатываемого Firewalk Studios эксклюзивно для PS5 и PC.