Беру 2 упаковки дешевого кефира и делаю творог за 10 минут как в магазине (дешевле и даже вкуснее)

От магазинного творога не отличить ни по вкусу, ни по внешнему виду. Творог, как фермерский поучается, но по цене гораздо дешевле выходит, а вкусный какой! Попробуйте раз так приготовить и полку с творогом будете в магазине обходить стороной.
От магазинного творога не отличить ни по вкусу, ни по внешнему виду. Творог, как фермерский поучается, но по цене гораздо дешевле выходит, а вкусный какой! Попробуйте раз так приготовить и полку с творогом будете в магазине обходить стороной.
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