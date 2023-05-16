Будет вкусно

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Беру 2 упаковки дешевого кефира и делаю творог за 10 минут как в магазине (дешевле и даже вкуснее)

Беру 2 упаковки дешевого кефира и делаю творог за 10 минут как в магазине (дешевле и даже вкуснее)

От магазинного творога не отличить ни по вкусу, ни по внешнему виду. Творог, как фермерский поучается, но по цене гораздо дешевле выходит, а вкусный какой! Попробуйте раз так приготовить и полку с творогом будете в магазине обходить стороной.

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