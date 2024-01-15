КСИР: удары по Эрбилю являются ответом на недавние теракты в Иране

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по административному центру Иракского Курдистана Эрбилю в ответ на недавно совершенные на территории Ирана террористические акты.
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