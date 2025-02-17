Стармер: Великобритания готова разместить войска на Украине

Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности. Об этом рассказал руководитель правительства Соединенного Королевства Кир Стармер, процитированный изданием The Telegraph.
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