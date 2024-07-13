sekutor Много месяцев ушло на разрешение самых банальных проблем - вроде обучения украинских пилотов английскому.
Поставка F-16 оказалась в логистическом аду
Комментарии
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М
Максимов
Сказки барона Мюнхаузена...
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1 д.
Александр
Кто Мюнхгаузен ?
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1 д.
Игорь Прийма
Интересно, а техсостав, который должен будет обеспечивать жизнеспособность ф-16, что, совсем не боится РОССИЙСКИХ "прилётов" ? А пиндосовские пилоты-то вроде как побаиваются...😉
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1 д.
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