Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Поставка F-16 оказалась в логистическом аду

Поставка F-16 оказалась в логистическом аду

 sekutor   Много месяцев ушло на разрешение самых банальных проблем - вроде обучения украинских пилотов английскому.

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Комментарии
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М
Максимов
Сказки барона Мюнхаузена...
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1 д.
Александр
Кто Мюнхгаузен ?
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1 д.
Игорь Прийма
Интересно, а техсостав, который должен будет обеспечивать жизнеспособность ф-16, что, совсем не боится РОССИЙСКИХ &quot;прилётов&quot; ? А пиндосовские пилоты-то вроде как побаиваются...😉
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1 д.

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