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МИД предложил разрешить россиянам подтверждать аккаунт "Госуслуг" из-за рубежа

МИД предложил разрешить россиянам подтверждать аккаунт «Госуслуг» из-за рубежа. Таким образом министерство хочет провести эксперимент по получению гражданами России, которые находятся за границей, квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей.

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