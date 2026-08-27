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Газета.ру

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Минобороны России назвало цели массированного удара по Украине

Минобороны России назвало цели массированного удара по Украине

Российские войска ночью атаковали объекты военно-промышленного комплекса и порты Украины. Как сообщило Минобороны России, под массированный удар попали, в частности, цеха по сборке БПЛА, логистические комплексы и металлургические комбинаты.

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