Минобороны России назвало цели массированного удара по Украине

Российские войска ночью атаковали объекты военно-промышленного комплекса и порты Украины. Как сообщило Минобороны России, под массированный удар попали, в частности, цеха по сборке БПЛА, логистические комплексы и металлургические комбинаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии