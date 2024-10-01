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Царьград

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"Быстро по норам разбежались": Цыгане обворовали бабушку бойца СВО. Русские вступились - реакция была мгновенной

"Быстро по норам разбежались": Цыгане обворовали бабушку бойца СВО. Русские вступились - реакция была мгновенной

Цыгане обворовали бабушку бойца СВО и до последнего отпирались, стоя из себя примерных соседей, пока видеозапись преступления не оказалась в публичном доступе.

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