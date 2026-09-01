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Царьград

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Пентагон сообщил о росте срока производства ракет AMRAAM до 4 лет

Пентагон сообщил о росте срока производства ракет AMRAAM до 4 лет

Срок производства ракет AMRAAM в США вырос до 4 лет из-за проблем с цепочками поставок. ВВС ждут июньского контракта 2023 года до сентября 2026-го, тогда как ВМС столкнулись с аналогичными задержками.

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