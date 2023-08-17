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Гвардиола о Суперкубке: «Никакого алкоголя, нам нужно восстановиться как можно быстрее. Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу»

Гвардиола о Суперкубке: «Никакого алкоголя, нам нужно восстановиться как можно быстрее. Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу»

Вчера «Манчестер Сити» впервые в истории стал обладателем Суперкубка Европы, победив «Севилью» (1:1, по пенальти – 5:4) в Афинах.

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