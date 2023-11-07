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Bloomberg: Америка стала ведущим поставщиком газа, но потеряла государство

Bloomberg: Америка стала ведущим поставщиком газа, но потеряла государство

Американская сланцевая добывающая и экспортная отрасли переживают настоящий бум. Огромные инвестиции вложены в перерабатывающую промышленность, морские погрузочные терминалы, многие из которых стоили миллиарды долларов и уже находятся на высокой стадии готовности.

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