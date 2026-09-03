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Tenet Plus L4 вместо Hyundai: в Сестрорецке запущено производство нового кроссовера

Прежде завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР») в Сестрорецке был одним из крупнейших иностранных автопредприятий на территории России, способный производить до 300 тысяч автомобилей в год.

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