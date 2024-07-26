В ходе СВО погиб многодетный отец из Калужской области

Администрация Жуковского района сообщила о гибели при выполнении боевого задания Дмитрия Давыдова. У него остались трое детейВ зоне проведения специальной военной операции трагически погиб военнослужащий из Калужской области.
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