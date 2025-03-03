Россиянам рассказали, почему нельзя пить много жидкости перед сном

Чрезмерное употребление жидкости на ночь может нарушить структуру сна. Такое заявление сделала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен, передает 360.
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