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Россиянам рассказали, почему нельзя пить много жидкости перед сном

Россиянам рассказали, почему нельзя пить много жидкости перед сном

Чрезмерное употребление жидкости на ночь может нарушить структуру сна. Такое заявление сделала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен, передает 360.

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