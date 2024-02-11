Несколько объектов инфраструктуры повреждены в Николаевской области

Несколько инфраструктурных объектов повреждены в Николаевской области на Украине после взрывов, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире локального телеканала "Рада".
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