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Французские туристки не узнали Ямаля и попросили их сфотографировать. Ламин сказал, что его зовут Райан

Французские туристки не узнали Ямаля и попросили их сфотографировать. Ламин сказал, что его зовут Райан

Группа девушек, посетившая ресторан в Барселоне, попросила вингера «блауграны» сфотографировать их. Одна из девушек спросила, как его зовут – Ямаль ответил «Райан».

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