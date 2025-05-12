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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

По обвинению в коррупции задержан министр транспорта Бурятии Александр Гоге. Зампред правительства республики назвал задержание «ожидаемым», добавив, что в условиях российско-украинского военного конфликта коррупция — «это не просто преступление, это предательство».

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