Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

По обвинению в коррупции задержан министр транспорта Бурятии Александр Гоге. Зампред правительства республики назвал задержание «ожидаемым», добавив, что в условиях российско-украинского военного конфликта коррупция — «это не просто преступление, это предательство».
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