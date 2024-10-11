Операторы FPV-дронов ликвидировали антенны ВСУ Starlink

Удар был нанесен на правом берегу Днепра Расчёт беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявил и при помощи ударных FPV-дронов уничтожил спутниковые антенны Starlink противника на правом берегу Днепра.
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