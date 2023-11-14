«Наливайкам» запретят работать ночью

В Госдуме будет рассмотрен законопроект, направленный на запрет работы «наливаек» в ночное время. Проблема незаконной деятельности таких заведений в многоквартирных домах должна быть решена, заявил спикер парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии