«Наливайкам» запретят работать ночью

В Госдуме будет рассмотрен законопроект, направленный на запрет работы «наливаек» в ночное время. Проблема незаконной деятельности таких заведений в многоквартирных домах должна быть решена, заявил спикер парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.