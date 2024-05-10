Во время освобождения Очеретино FPV-дроны стали проблемой для штурмовиков ВС России

Бойцы РФ рассказали, как бились с ВСУ за каждую пятиэтажку в Очеретино.В ходе интенсивных боев за Очеретино в ДНР штурмовикам группировки войск "Центр" пришлось работать в условиях серьёзного напряжения, которое создавали FPV-дроны военных сил Украины.