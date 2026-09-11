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Что нам делать с зумерами?

Что нам делать с зумерами?

Источник - tv21.ru Гибкие люди Сразу определимся с ответом на вопрос: кто виноват? Кто виноват в том, что современная молодежь совсем не похожа на прежние поколения? Собственно, прежние поколения и виноваты.

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