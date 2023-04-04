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FT: Британия остановила расследование в отношении Фридмана по двум из трех обвинений

FT: Британия остановила расследование в отношении Фридмана по двум из трех обвинений

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью отменило расследование в отношении российского крупного предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений.

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