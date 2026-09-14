Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему Наполеон проиграл в России: три фактора, которые он не учёл

Вторжение Наполеона в Россию в 1812 году начиналось как безупречно спланированная кампания. Великая армия, насчитывавшая более 600 тысяч человек, пересекла Неман и двинулась вглубь страны, не встречая серьёзного сопротивления.

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