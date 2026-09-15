Хэдж-фонды привлекли больше капитала, чем планировали в начале года

Согласно свежему аналитическому исследованию финансового гиганта Bank of America, с которым детально ознакомилось агентство Reuters, глобальные хедж-фонды, специализирующиеся на активном выборе акций (stock-picking) и мультименеджерских (multi-manager) стратегиях, по итогам периода 2026 года привлекли значительно больший объем капитала, чем прогнозировали участники рынка в начале года.