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Хэдж-фонды привлекли больше капитала, чем планировали в начале года

Хэдж-фонды привлекли больше капитала, чем планировали в начале года

Согласно свежему аналитическому исследованию финансового гиганта Bank of America, с которым детально ознакомилось агентство Reuters, глобальные хедж-фонды, специализирующиеся на активном выборе акций (stock-picking) и мультименеджерских (multi-manager) стратегиях, по итогам периода 2026 года привлекли значительно больший объем капитала, чем прогнозировали участники рынка в начале года.

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