Zero Hedge
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Zero Hedge

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Pivots

Pivots

Pivots By Bas van Geffen, senior macro strategist at Rabobank The situation in the Middle East remains on an escalatory path, with Houthi attacks on Saudi Arabia now a regular event.

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