Участнику "Евровидения" Кляйну грозит суд из-за "угрожающего жеста"

Global Look Press/Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency Участнику конкурса "Евровидение" от Нидерландов Йосту Кляйну (более известному под мононимом Йост) возможно придется предстать перед судом уже в начале лета, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) 17 мая.