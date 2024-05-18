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Участнику "Евровидения" Кляйну грозит суд из-за "угрожающего жеста"

Участнику "Евровидения" Кляйну грозит суд из-за "угрожающего жеста"

Global Look Press/Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency Участнику конкурса "Евровидение" от Нидерландов Йосту Кляйну (более известному под мононимом Йост) возможно придется предстать перед судом уже в начале лета, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) 17 мая.

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