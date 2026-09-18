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Мировое обозрение

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США строят фабрики для чипов, но работать на них некому — к 2030 году отрасли будет не хватать 157 000 специалистов

США строят фабрики для чипов, но работать на них некому — к 2030 году отрасли будет не хватать 157 000 специалистов

Американская полупроводниковая отрасль оказалась перед лицом парадоксальной проблемы: заводы строятся, миллиарды долларов осваиваются, а работать на новых линиях будет попросту некому.

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