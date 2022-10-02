НАТО предупредило о возможном пуске ядерного беспилотника с атомной подлодки РФ

"Посейдон" может сгенерировать радиоактивное цунами, сообщает Repubblica.Разведка НАТО предупредила командование альянса о возможном испытательном пуске беспилотного ядерного подводного аппарата «Посейдон» с российской атомной подлодки «Белгород».
"Посейдон" может сгенерировать радиоактивное цунами, сообщает Repubblica.Разведка НАТО предупредила командование альянса о возможном испытательном пуске беспилотного ядерного подводного аппарата «Посейдон» с российской атомной подлодки «Белгород».
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