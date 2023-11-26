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РЖАКА

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- Бабушка, а это правда, что вы живете рядом с военным училищем? - Ясен хрен!

- Бабушка, а это правда, что вы живете рядом с военным училищем? - Ясен хрен!

Мужик возвращается из командировки, заходит в комнату - жена в кровати,рядом с кроватью стоит голый грузин в кепке и радостно так улыбается.

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