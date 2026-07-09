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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» не будет предлагать 40 млн евро за Адейеми. Каталонцы считают, что смогут купить форварда «Боруссии» значительно дешевле

« Барселона » не будет сильно повышать предложение по  Кариму Адейеми . Ранее стало известно , что « Боруссия » отклонила предложение каталонцев о трансфере форварда за 20 миллионов евро.

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