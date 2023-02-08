Euroclear отказался от рубля как расчетной валюты. Остатки конвертируют в евро

Европейский депозитарий Euroclear отказался принимать российский рубль в качестве расчетной валюты, а также заблокировал свой корреспондентский счет в «ИНГ банк Евразия» (российское подразделение ING Group), сообщает пресс-служба депозитария.
Европейский депозитарий Euroclear отказался принимать российский рубль в качестве расчетной валюты, а также заблокировал свой корреспондентский счет в «ИНГ банк Евразия» (российское подразделение ING Group), сообщает пресс-служба депозитария.
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