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Праздник сегодня, 12 декабря: традиции и приметы Парамона Зимоуказателя

Праздник сегодня, 12 декабря: традиции и приметы Парамона Зимоуказателя

Праздник сегодня, 12 декабря: традиции и приметы Парамона Зимоуказателя Елена ГалицкаяСегодня, 12 декабря, православная церковь почитает память святого Парамона Вифинского, великомученика, казненного за отказ отречься от христианской веры.

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