Кадры погони за участником смертельного ДТП с шестью авто в Москве

Участник смертельного ДТП с шестью автомобилями, которое в ночь на 3 ноября произошло в центре Москвы, перед столкновением на большой скорости проезжал на красные сигналы светофора и не останавливался на требования сотрудников ДПС.
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