Киевский режим отправил в Курскую область отряд «Шквал» из бывших заключенных. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии