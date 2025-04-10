Несколько дней назад председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что число преступлений, совершённых подростками-мигрантами, в 2024 году выросло на 8 % (с 353 до 381 случаев), и это вызывает серьёзное беспокойство.
Преступность среди мигрантов растёт. Как с этим бороться?
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Игорь Максаков
...,лучше чем социализм..........,ничего не было.
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4 час.
Алексей Тан
Преступность среди мигрантов растёт. Как с этим бороться? ========== Всё больше и больше... ВЫЛЕЗАЮТ УШИ.... тех, КТО негласно, навязывает СНОВА, свой проект "советиус"... вековой ЕВРЕЙСКИЙ способ;... "-не хотите МНЕ служить, на меня работать.... таки пусть вам будет ХУЖЕ"... и ЭТО мы видим, во многих местах мира.... Газа.... Украина.... Россия, везде где сионизм (евреи) иудейская паутина "укоренились".
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2 час.
Алексей Тан
😂🤠... В мире, где.... :- Что сам вырастил, то и съел... кого сам вырастил, с тем и живёшь, что САМ построил... в ТОМ и живёшь!.... там места евреям нет.... они сразу. дохнут от голода и холода, или перебираются на другое место паразитирования.... ТАК ВОТ, "советиус" это иХ проект, где они себя и чувствовали комфортно!.... ни в Германии ни в США... этот проект не приняли!!.... а в Англии и Израиле.... даже и не "пробовали".
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1 час.
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