Преступность среди мигрантов растёт. Как с этим бороться? ========== Всё больше и больше... ВЫЛЕЗАЮТ УШИ.... тех, КТО негласно, навязывает СНОВА, свой проект "советиус"... вековой ЕВРЕЙСКИЙ способ;... "-не хотите МНЕ служить, на меня работать.... таки пусть вам будет ХУЖЕ"... и ЭТО мы видим, во многих местах мира.... Газа.... Украина.... Россия, везде где сионизм (евреи) иудейская паутина "укоренились".

Алексей Тан

😂🤠... В мире, где.... :- Что сам вырастил, то и съел... кого сам вырастил, с тем и живёшь, что САМ построил... в ТОМ и живёшь!.... там места евреям нет.... они сразу. дохнут от голода и холода, или перебираются на другое место паразитирования.... ТАК ВОТ, "советиус" это иХ проект, где они себя и чувствовали комфортно!.... ни в Германии ни в США... этот проект не приняли!!.... а в Англии и Израиле.... даже и не "пробовали".