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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леон Радошевич продолжит карьеру в «Андорре»

« Андорра » объявила о подписании Леона Радошевича на сезон-2026/27. 36-летний центровой (208 см) присоединился к испанскому клубу после сезона в итальянском «Тревизо».

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